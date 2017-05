21st Century Fox erwägt Kauf von TV-Anbieter Tribune Media

Unternehmen wird aktuell mit über drei Milliarden Dollar bewertet

New York – In der US-Medienbranche zeichnet sich ein milliardenschwerer Bieterwettkampf um den Fernsehanbieter Tribune Media ab. Insidern zufolge erwägt Twenty-First Century Fox wie bereits andere Interessenten den Kauf des Unternehmens, das an der Börse aktuell mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet wird.

Twenty-First spreche darüber derzeit mit der Beteiligungsfirma Blackstone, die die Finanzierung der Transaktion übernehmen solle, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Über das Vorhaben hatte zunächst die Zeitung "Financial Times" berichtet.

Auch die Nexstar Media Group erwägt Insidern zufolge eine Offerte für Tribune. Nach früheren Reuters-Informationen gilt dies ebenfalls für Sinclair Broadcast Group.

Tribune Media gehört zu den größten US-Betreibern von Fernsehstationen. Die heimischen Behörden hatten erst im April eine Entscheidung von 2016 rückgängig gemacht, die Unterhaltungskonzernen nur den Kauf einer bestimmten Anzahl von Fernsehanbietern erlaubte. (APA, 1.5.2017)