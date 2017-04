Eine starke Halbzeit reicht Boston zum Sieg

Celtics gewinnen nach einem Katastrophenstart gegen Washington, führen 1:0 in Eastern Conference-Semifinals

Boston – Der NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat das erste Viertelfinalspiel in den Play-offs der NBA für sich entschieden. Der 17-malige Champion feierte ein 123:111 über die Washington Wizards und führt in der best-of-seven-Serie 1:0.

Isaiah Thomas war mit 33 Punkten bester Werfer der Celtics, die in der ersten Runde die Atlanta Hawks ausgeschaltet hatten (4:2). Nach einem schwachen Start, im ersten Viertel stand es zu Beginn 0:16, trafen die Celtics vor allem in der zweiten Hälfte hochprozentig. Das dritte Viertel glich einer Zerstörung für Washington. Die Celtics netzten einen Dreier nach dem anderen und gewannen den Spielabschnitt 36:16 (!). Isaiah Thomas konnte mit seiner starken linken Hand schalten und walten, der oft geschmähte Center Al Horford scorte aus allen Distanzen und Jae Crowder traf unheimliche sechs von acht Dreier. Der bisher in den Playoffs sensationelle Wizards-Point Guard John Wall schmiss die Bälle in der Schlussphase weg, das es ein Graus war zum Zuschauen.

Mitentscheidend für Washingtons schwache Leistung war wohl auch der Ausfall von Starter Markieff Morris, der zu Beginn des Spiels umknöchelte und nicht mehr weiter machen konnte. Spiel zwei findet in der Nacht zum Mittwoch erneut in Boston statt. (vet, 30.4.2017)