Sicherheitskräfte kämpfen in Tunesien mit mutmaßlichen Extremisten

Gefechte und Selbstmordanschlag in Sidi Bouzid

Tunis – Sicherheitskräfte sind in der zentraltunesischen Stadt Sidi Bouzid in Gefechte mit mutmaßlichen Extremisten verwickelt worden. Während zwei Männer am Sonntag festgenommen werden konnten, habe sich ein dritter in die Luft gesprengt, berichteten örtliche Medien. Demzufolge kam es zu den Kämpfen, als die Einsatzkräfte in einen mutmaßlichen Unterschlupf von radikalen Islamisten eindrangen.

Tunesier stellen eines der größten Kontingente an ausländischen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Jihadisten greifen immer wieder Ziele in der jungen nordafrikanischen Demokratie an. (APA, 30.4.2017)