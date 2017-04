Bottas in Sotschi mit erstem Karriere-Sieg

Finne auf Mercedes schnappte sich am Start die beiden vor ihm stehenden Ferraris und widerstand im Finish dem Druck von Sebastian Vettel

Sotschi – Valtteri Bottas hat seinen ersten Grand Prix in der Formel 1 gewonnen. Am Sonntag siegte der Finne auf McLaren in Sotschi vor den Ferrari-Fahrern Sebastian Vettel (+0,617 Sekunden) und Kimi Räikkönen (+11) sowie seinem Teamkollegen Lewis Hamilton (+36,320). Damit sicherte Bottas Mercedes im Duell mit Ferrari den zweiten Erfolg im vierten Saisonrennen.

Max Verstappen pilotierte seinen Red Bull auf Platz fünf, Daniel Ricciardo schied aus.

In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Hamilton auf 13 Punkte aus. Bottas folgt 23 Zähler zurück auf Rang drei. In der Konstrukteurs-Wertung liegt Mercedes nun um einen Punkt von Ferrari. Das nächste Rennen geht in zwei Wochen in Montmelo bei Barcelona über die Bühne. (red, 30.4. 2017)

Ergebnis: GP von Russland