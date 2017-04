Chelsea nimmt nächste Hürde Richtung Titel

3:0-Sieg des Tabellenführers bei Everton – ManUnited muss sich gegen Nachzügler Swansea mit einem 1:1 begnügen

Liverpool/Manchester – Chelsea hat am Sonntag die nächste Hürde auf dem Weg Richtung englischer Meisterschaft genommen. Die Londoner setzten sich auswärts gegen Everton letztlich deutlich mit 3:0 durch. Pedro (66.), Gary Cahill (79.) und Willian (86.) trafen in einer umkämpften Partie für die "Blues", die den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen holten und den sechsten Meistertitel der Klubgeschichte im Visier haben.

In der Tabelle führt das Team von Trainer Antonio Conte vorerst sieben Punkte vor dem Stadtrivalen Tottenham, der am Abend (Beginn 17.30 Uhr) im Nordlondoner Derby Arsenal empfing. Die "Spurs" sind rechnerisch der einzige verbliebene Titelrivale von Chelsea. Manchester City kam beim Abstiegskandidaten Middlesbrough nicht über ein 2:2 hinaus und blieb damit Tabellenvierter. Das Starensemble von Pep Guardiola ist bereits drei Pflichtspiele sieglos.

Manchester United verpasste vier Spieltage vor Saisonende einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die Mannschaft von José Mourinho kam am Sonntag im Heimspiel gegen den Abstiegkandidaten Swansea City nur zu einem 1:1 (1:0) und bleibt mit nun 65 Punkten Fünter.

Wayne Rooney brachte den Rekord-Champion vor 75.271 Zuschauern mit einem Foulelfmeter in Führung (45.+3), doch der Isländer Gylfi Sigurdsson glich für die Waliser noch aus (79.). Swansea bleibt trotzdem 18. und damit auf einem Abstiegsrang. (red, 30.4. 2017)