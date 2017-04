Rom-Derby mit 3:1 an Lazio

Roma muss nach Niederlage um Platz zwei in der Serie A kämpfen

Rom – Lazio Rom hat das "Derby della Capitale" gegen AS Roma für sich entschieden. Für das unterlegene Team von Trainer Luciano Spalletti gerät nach dem 1:3 (1:1) nun Platz zwsei in der Serie A in Gefahr. Sollte Verfolger SSC Neapel am Sonntagabend bei Inter Mailand gewinnen, würde der Vorsprung des Tabellenzweiten auf einen Punkt zusammenschmelzen. Lazio liegt mit einem Respektabstand von acht Zählern auf dem dritten Platz.

Romas Rückstand auf Juventus Turin, das am Freitag nicht über ein 2:2 bei Atalanta Bergamo hinausgekommen war, beträgt vier Runden vor Schluss neun Punkte. Juve könnte bereits kommendes Wochenende zum sechsten Mal in Serie den Meistertitel fixieren. Davor steht am Mittwoch noch das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei AS Monaco auf dem Programm.

Diao Keita hatte Lazio bereits nach zwölf Minuten in Führung gebracht, ehe Daniele de Rossi mit einem umstrittenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausglich. Dusan Basta (50.) und erneut Keita (85.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Der deutsche Teamspieler Antonio Rüdiger in Diensten von AS Roma wurde in der Nachspielzeit nach einem Foul ausgeschlossen. (sid, red, 30.4. 2017)