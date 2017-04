"Kriegsverbrechen" in der Ukraine: Österreicher in Polen festgenommen

Außenministerium in Wien bestätigt Nationalität

Wien/Kiew/Moskau – Ein Österreicher ist wegen mutmaßlicher Verbrechen im Ukraine-Konflikt in Polen festgenommen worden. Der 25-Jährige, nach dem wegen mehrerer Tötungsdelikte gefahndet wurde, sei am Sonntag in Dorohusk gefasst worden, teilte der polnische Grenzschutz laut Nachrichtenagentur AFP mit. Er habe versucht, am dortigen Grenzübergang in die Ukraine einzureisen.

Der Mann wird beschuldigt, an der Seite der prorussischen Rebellen in der Ostukraine gekämpft und mehrere Verletzte und Gefangene getötet zu haben. Er solle nun nach Österreich ausgeliefert werden, hieß es. Das Außenministerium in Wien bestätigte die Nationalität des Festgenommenen. Der Mann wurde mittels Europäischen Haftbefehl gesucht, sagte Ministeriumssprecher Thomas Schnöll.

Gegen den Österreicher wird laut Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums, "im Zusammenhang der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen an internationalen Konflikten" ermittelt. Bei Fragen zu weiteren Hintergründen verwies Grundböck auf die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.



Die ukrainische Armee kämpft seit drei Jahren gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, die Bemühungen um eine friedliche Lösung stecken fest. (APA, 30.4.2017)