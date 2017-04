Extrembergsteiger Ueli Steck stürzte beim Mount Everest in den Tod

Der 40-jährige Schweizer befand sich auf einer Vorbereitungstour für Rekordversuch in Nepal

Bern/Kathmandu – Der Berner Extrembergsteiger Ueli Steck ist Sonntagfrüh beim Mount Everest in den Tod gestürzt. Der 40-Jährige befand sich auf einer Vorbereitungstour zur Akklimatisierung, als er abstürzte, wie die Zeitung "The Himalayan Times" berichtet.

Steck sei allein unterwegs gewesen, als er zwischen Camp I und Camp II am Fuß des Everests 1.000 Meter in die Tiefe gestürzt sei, sagte Mingma Sherpa von "The Seven Summits Trecks". Die Firma hatte die jüngste Expedition des 40-Jährigen mitorganisiert. Steck sei gegen 10.00 Uhr am Sonntag verunglückt. Seine Leiche werde in den nächsten Stunden in die Hauptstadt Kathmandu gebracht.

Reaktion des österreichischen Bergsteigers David Lama auf den Tod Ueli Stecks.

Zwei Berge binnen 48 Stunden

Steck befand sich seit Anfang April in Nepal, um sich auf einen Rekordversuch vorzubereiten. Er wollte in einem Durchgang den Mount Everest (8.848 Meter) und gleich anschließend den benachbarten Lhotse (8561 Meter) erklimmen. Die vorgegebene Zeit: 48 Stunden. Dabei wollte der Bergsteiger eine abgelegene Route über eine Steilschlucht nehmen. (red, APA, 30.4.2017)