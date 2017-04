"Carol Reed": Ups, das Bühnenbild ist verschwunden

Uraufführung von René Polleschs Meta-Konversationsstück im Akademietheater

Wien – René Pollesch ist wieder da. Der Regisseur von Castorfs Volksbühne zeigt am Akademietheater sein Stück "Carol Reed" – ein puristisches, schauspielerisch virtuoses Konversationsstück, das die Dysfunktionalität am Theater mit jener des eigenen Lebens kurzschließt. Diesem Kreuzungspunkt gewinnen Birgit Minichmayr, Martin Wuttke, Irina Sulaver und Tino Hillebrand im Beisein von Souffleuse Sybille Fuchs fabelhafte Überraschungsmomente und Wendepunkte ab.

In einem Bühnenbild von Katrin Brack, das diese aber, so wird anfangs entsetzt festgestellt, kurzerhand abgebaut und weggenommen habe, entspinnen die für ein großes Drama drapierten Schauspieler (rosarote Prinzessinnenkleider) ihre aus dem unmittelbaren Mangel geborenen Gedanken über "Bedeutung" und "Handlung" am Theater und im Film.

Das eigentliche Drama

Aus dem unter dem Schauspielerhintern weggezogenen Drama entspinnt sich also erst das eigentliche Drama der Reflexion: Wenn man den "Weißen Hai" in China nicht synchronisiert hätte, was ginge verloren? Oder: Warum ist noch kein Diktator trotz Opernkonsum mitfühlender geworden?

Das abwesende Bühnenbild hält innerhalb von 90 Minuten das "Geschehen" am Laufen, und bildet somit den "MacGuffin" des Abends. Der von Alfred Hitchcock für seine eigenen Filme erfundene Begriff meint einen dramaturgischen Kniff, der die Handlung vorantreibt.

Höchst vergnüglich ist dem Quintett zuzusehen, das sich überaus anrührend in kurios ineinandergeschlungenen Sprechbahnen an der Metaebene abarbeitet. Herzlicher Applaus. (Margarete Affenzeller, 30.4.2017)