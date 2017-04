Ernte in Floridsdorf bereits eingebracht

Wien – Ausgerechnet in seiner Dienstwohnung hat ein Schulwart in Wien-Floridsdorf Marihuana angebaut. Als die Polizei dem 37-Jährigen aufgrund eines Hinweises einen Besuch abstattete, hatte dieser nach eigenen Angaben aber schon vor einiger Zeit die Ernte eingebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Zwei Grow-Zelte waren aktuell nicht in Betrieb. Dafür stellten die Beamten 90 Gramm Cannabiskraut und eine Suchtgiftwaage sicher. (APA, 30.4.2017)