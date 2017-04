Die schrägsten Games, die Sie vielleicht nie spielen werden

foto: everything's going to be okay

Everything's Going to Be Okay Der heuer zum ersten Mal vergebene "Digital Moment Award" für kurze, originelle Spiele ging an "Everything is going to be okay", das sich als trashig-sympathische Mischung aus Lo-Fi-Retro und persönlichem Inhalt versteht. In kurzen Vignetten erzählt die US-Entwicklerin dabei von eigenen Erfahrungen.