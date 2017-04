Real rettet drei Punkte gegen Valencia

Marcelo trifft erst in Minute 86 zum Heimsieg– Ronaldo vergab Elfmeter – Barca muss nachlegen – Granada abgestiegen

Madrid – Real Madrid hat am Samstag einen enorm wichtigen Sieg auf dem Weg zum angestrebten ersten spanischen Fußball-Meistertitel seit 2012 eingefahren. Der Rekordchampion rang Angstgegner Valencia zu Hause mit 2:1 (1:0) nieder. Den entscheidenden Treffer erzielte Linksverteidiger Marcelo in der 86. Minute. Der Vorsprung des Tabellenführers auf den Erzrivalen FC Barcelona beträgt vorerst drei Punkte.

Superstar Cristiano Ronaldo hatte Real per Kopf nach Flanke von Dani Carvajal in Führung gebracht (27.). Es war das 20. Ligator des Portugiesen in dieser Saison. Nach der Pause vergab Ronaldo allerdings auch einen Elfmeter. Valencia-Keeper Diego Alves parierte den äußerst schwach geschossenen Versuch (57.).

Nach dem Ausgleich durch einen sehenswerten Freistoß des ehemaligen Real-Akteurs Dani Parejo (82.) zitterten die "Königlichen", zogen den Kopf dank Marcelo aber noch einmal aus der Schlinge. Sie bejubelten den erst zweiten Ligasieg gegen Valencia seit 2013.

Vier Partien trennen Real noch vom 33. Meistertitel der Clubgeschichte, darunter ein Nachtragsspiel gegen Celta Vigo. Verfolger Barca, vergangene Woche im direkten Duell in Madrid 3:2-Sieger, tritt erst am Abend (20.45 Uhr) im Derby gegen Espanyol an.

Als zweiter Absteiger nach Osasuna steht Granada fest. Die Andalusier kassierten mit einem 1:2 bei Real Sociedad die bereits fünfte Niederlage in Folge. Drei Runden vor Schluss fehlen dem seit drei Wochen vom englischen Ex-Nationalspieler Tony Adams betreuten Team uneinholbare zehn Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Granada war 2011 nach 25 Jahren ins Oberhaus zurückgekehrt. Nach sechs Saisonen ist dort wieder Schluss. (APA, 29.4.2017)