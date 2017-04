Mehrfach Verletzter wurde im Spital operiert

Wien Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag auf dem Parkplatz einer Diskothek in Wien-Favoriten angeschossen worden. Er erlitt dabei mehrere Verletzungen und wurde am Nachmittag in einem Spital, in das er sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer selbst begeben hatte, operiert. (APA, 29.4.2017)