Freie Wissenschaft: Orban will offenbar einlenken

Ungarns Regierungschef angeblich bereit, Forderungen Brüssels zu erfüllen

Brüssel – Ungarns Regierungschef Viktor Orban will laut EVP-Kreisen im Streit mit der EU-Kommission offenbar einlenken. Am Rande des Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel am Samstagvormittag hieß es, Orban habe zugesagt, die Forderungen Brüssels zu erfüllen.

Vor allem geht es um die jüngste Auseinandersetzung über die Freiheit der Wissenschaft und die ungarischen Universitäten. Wegen des neuen ungarischen Hochschulgesetzes und der jüngsten Fragebogenaktion mit dem Namen "Stopp Brüssel" hatte die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest eröffnet. Am Samstag hatte EVP-Chef Manfred Weber erklärt, dass trotz der sich häufenden "Provokationen" weiter mit Orban geredet werde.

Ein Ausschluss der Fidesz-Partei von Orban liege nicht am Tisch. Aber Orban "muss das freie Arbeiten der Universitäten garantieren", so EVP-Chef Manfred Weber am Samstag in Brüssel.

Vor dem Treffen der EVP-Länderchefs, das eigentlich der Einstimmung auf den nachfolgenden Brexit-Sondergipfel galt, versuche die Europäische Volkspartei, Orban eine "Botschaft auf den Weg zu geben". Weber betonte zwar, "Ungarn muss jetzt Konsequenzen ziehen", gleichzeitig verwies der EVP-Chef darauf, dass "Orban bisher immer bereit war, auch die Spielregeln Europas zu akzeptieren".

"Vorteil, dass Orban Teil der Mannschaft ist"

Während "die polnische Regierung" und Kaczynski (Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Anm.) "nicht einmal auf Briefe der EU-Kommission reagieren, hat sich Orban bisher als Teamspieler gegeben". Aber "wir erwarten von ihm, dass er die Freiheit der Wissenschaft in Ungarn garantiert", so Weber.

"Leider Gottes liebt der die Provokation. Immer wieder legt er eine Schippe drauf", sagte der CDU-Politiker. Doch suche er gleichzeitig den Kontakt mit der EU, "er war diese Woche im Europaparlament anwesend". Befragt, ob es eine Suspendierung der Mitgliedschaft von Orbans Fidesz-Partei geben könne, winkte Weber de facto ab. "Der Vorteil ist, dass Orban Teil der Mannschaft ist. Wir können mit ihm reden, im Vergleich zu Kaczynski in Polen. Die machen, was sie wollen. Er (Orban, Anm.) ist dagegen anwesend. Wir können mit über die Fragen reden."

Allerdings "sind die Vorgänge in Budapest nicht akzeptabel". Deshalb "liegt der Ball bei ihm". Sollte Orban "richtig reagieren, ist er ein Teamspieler, wenn nicht, wird es Konsequenzen geben". Befragt nach einer Frist, damit Orban auf den richtigen Weg einschwenke, wollte Weber keine Antwort geben. "Er muss sein Verhalten ändern." (APA, 29.4.2017)