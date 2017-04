EU beschloss bei Brexit-Gipfel einstimmig Verhandlungsleitlinien

Wichtigste Themen: Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und Finanzielles

London/Brüssel – Die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden Länder der Europäischen Union haben am Samstag einstimmig die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen gebilligt. Dies teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) April 29, 2017

Die Einigung sei in Rekordzeit von weniger als 15 Minuten erfolgt, ergänzte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die eigentlichen Verhandlungen sollen nach Angaben von Juncker aber erst nach den britischen Unterhauswahlen am 8. Juni beginnen. Der EU-Austritt Großbritanniens soll 2019 vollzogen werden..

Zuvor hat Tusk die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Geschlossenheit in den anstehenden Austrittsverhandlungen mit Großbritannien aufgerufen. Nur wenn die anderen 27 EU-Staaten geeint blieben, sei ein erfolgreicher Abschluss der Gespräche mit London möglich, sagte Tusk am Samstag in Brüssel.

Dies bedeute, dass die Einheit der EU in der Frage "auch im Interesse des Vereinigten Königreichs" sei. Die Staats- und Regierungschefs der 27 anderen EU-Staaten wollen am Samstag ihre Position zu den Brexit-Verhandlungen festlegen. Ziel ist die Verabschiedung von Leitlinien für die auf zwei Jahre angelegten Gespräche über den EU-Austritt Großbritanniens Ende März 2019.

EU-Bürger in Großbritannien "Priorität Nummer eins"

"Wir wollen alle eine enge und starke künftige Beziehung mit dem Vereinigten Königreich", sagte Tusk. "Da gibt es überhaupt gar keine Frage." Zuvor müssten aber die Fragen der Vergangenheit geklärt werden. Die EU werde hier "mit echter Sorgfalt, aber auch fair" vorgehen.

"Priorität Nummer eins" in den Verhandlungen müsse der Status der gut drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der gut eine Million Briten sein, die auf dem Kontinent leben. Für die vom Brexitbetroffenen Bürger und ihre Familien seien "solide Garantien" nötig. Die EU-Kommission habe hier bereits "eine präzise und detaillierte Liste von Bürgerrechten" vorbereitet.

Merkel: Geht auch um finanzielle Fragen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erwartet vom Brexit-Sonderrat die Annahme der Leitlinien für die Austrittsverhandlungen. Vor Beginn des Treffens sagte Merkel, zunächst werde es darum gehen, "Trennungsverhandlungen zu führen".

Kanzlerin #Merkel in Brüssel: Auch in Zukunft gute Beziehungen zu GBR, aber auch die Interessen der EU27 gemeinschaftlich vertreten. #Brexit pic.twitter.com/0CngtZZj0I — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 29, 2017

Dabei gehe es um die künftigen Rechte "unserer Bürger in Großbritannien und der britischen Bürger in der EU, plus natürlich auch finanzielle Fragen. Die gehören zu den Trennungsfragen eindeutig dazu", so die deutsche Kanzlerin. Natürlich gehe es auch um künftige gute Beziehungen zu Großbritannien.

"Aber wir wollen auch als 27 unsere Interessen gemeinschaftlich vertreten. Bisher ist das extrem gut gelungen. Das ist auch ein guter Ausgangspunkt, dass wir das auch in den Verhandlungen schaffen", sagte die deutsche Kanzlerin. Auch Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande zeigte sich überzeugt, dass die EU-27 in der Frage Brexit geeint bleiben. Er habe jedes Vertrauen in diese Richtung.

Juncker: Noch keine konkrete Geldforderung

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich gegen konkrete finanzielle Forderungen gegenüber Großbritannien wegen des Brexit ausgesprochen. "Es gibt keine 60-Milliarden-Euro-Forderung, sondern vorsichtige Schätzungen", sagte Juncker am Samstag.

Jedenfalls "gibt es keine Forderung, die so weit gehen würde, dass sie schon präzise formulierbare wäre". Juncker zeigte sich auch verhalten über die aus London abzusiedelnden beiden EU-Agenturen für Medizin und Banken. "Ich mache mich für überhaupt nichts stark. Aber die Agenturen können nicht in London bleiben", betonte der Kommissionspräsident.

EU-Chefverhandler Michel Barnier sprach von einem sehr wichtigen Brexit-Gipfel. "Wir sind bereit, die Einheit der 27 EU-Staaten sicherzustellen" und man werde sich "nicht von Großbritannien dirigieren lassen".

Kern: Kein Anlass zur Freude

Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sieht anlässlich der Brexit-Verhandlungen keinen Anlass zur Freude. Die Verhandlungen fielen in eine Phase, wo Budgetverhandlungen abgeschlossen werden und Fragen der europäischen Solidarität zu klären seien, so Kern. "Ich denke wir müssen ganz klar zur Kenntnis nehmen, dass mit Großbritannien die zweitwichtigste Volkswirtschaft geht und das wird unser internationales Gewicht mit Sicherheit nicht stärken. Das Gegenteil wird der Fall sein."

Immerhin handle es sich bei Großbritannien auch um den zweitgrößten Beitragszahler. Daher werde man in Zukunft harte Entscheidungen treffen müssen, wie das Verhältnis zueinander geregelt und man innerhalb der EU mit daraus resultierenden Fragen umgehen werde. Die Irland-Frage sei zu lösen und sicher kein Stolperstein, genauso wie die Zypern-Frage, zeigte sich Kern überzeugt. "Da mach ich mir keine großen Sorgen", da beide großes Interesse hätten, dass es sinnvoll weitergehe.

Hoffen auf europäische Agenturen

Der Brexit wird zunächst im Verhandlungsprozess Auswirkungen haben, so Kern. "Wir haben uns im Vorfeld schon mit einigen anderen Nettozahlern getroffen." Natürlich sei es das Interesse, dass das so schonend abgehe wie möglich, "dass es zu keinen höheren Beitragszahlungen kommt, das ist ganz klar. Diese Position werden wir auch verteidigen und deutlich führen."

Bezüglich der Übersiedlung der EU-Agenturen habe Österreich seine Hausaufgaben gemacht. "Wir haben unsere Bewerbung im Gepäck", so Kern. Österreich biete hervorragende Infrastruktur als Life-Sciene-Standort. 12.000 Menschen würden in diesem Bereich arbeiten und außerdem habe man große Erfahrungen mit internationalen Agenturen von der Uno abwärts. "Ich denke, wir dürfen uns berechtigte Hoffnungen machen was die EMA (European Medicines Agency) betrifft, wahrscheinlich etwas geringere bei der EBA (Europäische Banken Agentur)."

Er sei zuversichtlich, dass die gemeinsame Linie der EU-27 in den Verhandlungen aufrechterhalten werden könne, so Kern. Die schwierigsten Verhandlungspunkte werden dabei das Geld und die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien sein, betonte Kern.

Bettel gegen "Bestrafung" Großbritanniens

Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel hat sich gegen eine Bestrafung Großbritanniens wegen des Brexit gewandt. "Es gibt verschiedene Leute, die Großbritannien bestrafen möchten. Das wäre ein falsches Zeichen", sagte Bettel.

Die jüngst aufgetauchte Frage eines Referendums für ein Zusammengehen von Irland und Nordirland müsse zunächst von den beiden Ländern entschieden werden. "Das ist eine wichtige Frage, die sollte sich auf Irland beschränken", sagte Bettel. Jedenfalls wende er sich gegen das Gefühl, dass es eine Auseinandersetzung von "dem geeinten Europa gegen das Vereinigte Königreich geht. Das ist nicht der Fall. Jetzt muss man arbeiten. Ich wünsche (EU-Chefverhandler Michel, Anm.) Barnier viel Glück. Ich habe die Scheidung nicht eingereicht. Aber es gilt, mit Großbritannien eine Lösung zu finden, gleiche Wettbewerbsbedingungen, kein Rosinen-Picken, aber auch keine Strafe." (APA, AFP, 29.4.2017)