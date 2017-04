Flugverkehr in Berlin-Tegel vorübergehend eingestellt

Wegen verdächtigen Gepäckstücks

Berlin – Wegen eines verdächtigen Koffers war am Samstag am Berliner Flughafen Tegel der Flugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Spezialisten des Landeskriminalamtes rückten der Polizei zufolge aus, um das Gepäckstück zu untersuchen. Terminal B wurde geräumt und abgesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt. Ankommende Flüge wurden auf andere Flughäfen in Norddeutschland umgeleitet. Samstagmittag wurde der Flugverkehr schließlich wieder aufgenommen. (APA, 29.4.2017)