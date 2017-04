Play-off: Edmonton gewinnt zweites Spiel

Die St. Louis Blues gleichen gegen die Nashville Predators aus

Anaheim (Kalifornien)/St. Louis – Die Edmonton Oilers haben im Conference-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch Spiel zwei gewonnen. Die Oilers siegten am Freitag bei den Anaheim Ducks mit 2:1 und kehren in der "best of seven"-Serie mit einer 2:0-Führung aus Kalifornien heim. Die Oilers haben nun am Sonntag und Mittwoch Heimvorteil.

Die St. Louis Blues schafften mit einem 3:2-Heimsieg gegen die Nashville Predators den Ausgleich. Für Nashville, das zweimal eine Führung verspielte, war es die erste Niederlage im heurigen Play-off. (APA; 29.4.2017)

Play-off Ergebnisse der NHL vom Freitag – Conference-Halbfinale (best of seven), 2. Spiel:

Western Conference:

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 1:2 (Stand: 0:2)

St. Louis Blues – Nashville Predators 3:2 (Stand: 1:1)