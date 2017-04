"Toni Erdmann": Peter Simonischek gewinnt Lola als bester Schauspieler

Österreicher in Liveschaltung: "Ich fasse es nicht!"

Berlin/Wien – Der Österreicher Peter Simonischek ist für seine Rolle in der deutsch-österreichischen Koproduktionen "Toni Erdmann" mit der Lola als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am Freitagabend in Berlin wurde er per Video zugeschaltet und freute sich: "Ich fasse es nicht!".

Simonischek spielt in dem Vater-Tochter-Film von Maren Ade einen Alt-68er, der seine Managertochter aus ihrem strengen Alltag rausholen will. Simonischek setzte sich gegen Lars Eidinger und Bruno Ganz durch. (APA, dpa, 28.4.2017)