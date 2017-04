Mountainbike: Heurige EM statt in Istanbul in Italien

Titelkämpfe 2020 werden in Graz ausgetragen

Lausanne – Der Europäische Radsport-Verband (UEC) hat die heurige Mountainbike-EM von Istanbul nach Darfo Boario Terme in Italien verlegt. Als Begründung wurde am Freitag genannt, dass nur wenige Nationen für die Titelkämpfe in der von sicherheitspolitischen Spannungen geprägten Türkei genannt hätten. Auch Österreichs Verband wäre nicht zu den Ende Juli geplant gewesenen Rennen nach Istanbul gereist.

Die EM 2020 ist vom Europa-Verband indes nach Graz vergeben worden. Die Nachwuchs-EM 2018 geht ebenfalls in der Steiermark in Szene. (APA; 28.4.2017)