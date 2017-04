Mazedonien: Rückkehr der Schlafwandler

Es ist an der Zeit, illiberale völkische Nationalisten auf dem Balkan zu ächten

Europa ist wieder als Schlafwandler unterwegs. Alle, die sich ein wenig mit dem autokratischen Regime in Skopje auseinandergesetzt haben, wussten, dass die Lage jederzeit eskalieren kann. Die Warnungen wurden jedoch nicht gehört. So war es etwa fahrlässig, dass am Donnerstagabend keine Vertreter von EU-Staaten oder der OSZE im Parlament zugegen waren, als der Parlamentspräsident Talat Xhaferi gewählt wurde und ein Mob das Gebäude stürmte und begann, Oppositionelle zu verprügeln.

Das Signal aus Mazedonien in die gesamte Region ist verheerend, denn in den Nachbarländern sitzen ebenso Politiker, denen demokratische Werte egal sind, und die mit allen Mitteln an der Macht bleiben wollen. Sie werden nun noch weniger zögern, Freiheiten von Bürgern einzuschränken, Fake-News zu streuen und Gegner zu bedrohen.

Die Situation auf dem Balkan hat sich seit dem Amtsantritt von Donald Trump deutlich verschlechtert, weil die USA als Ordnungsmacht geschwächt sind. Viele Führungsfiguren in der Region agieren nun autoritärer und nationalistischer. Die EU-Staaten setzen jedoch keine Maßnahmen gegen jene, die den Rechtsstaat unterlaufen. So sind sie nicht einmal der letzten Aktion von Barack Obama gefolgt, der Sanktionen gegen den Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, erlassen hatte. Es ist an der Zeit, illiberale völkische Nationalisten auf dem Balkan zu ächten, denn sie "inspirieren" die Diaspora und Parteien in der EU. (Adelheid Wölfl, 28.4.2017)