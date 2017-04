Das muss Liebe sein: Wie sehen Sie den Münchner "Tatort"?

foto: orf/br/hagen keller

Ein Mann ohne Leidenschaften

"Gleich am Anfang lernt der Zuschauer diesen Täter kennen, einen kleinen verbiesterten Museumswärter, der seine Morde als Zahlenspiele ausführt. Ein Mann ohne Eigenschaften, ein Mann ohne Leidenschaften, der die Kommissare in pseudophilosophische Gespräche verstrickt, in denen er sie vom Morden als letzten ultimativen Akt der Freiheit überzeugen will", schildert Buß.

Sein Befund: "Im Verlauf des Krimis gibt es einfach zu viele Zufälle und wundersame Fügungen. Die sind zwar immer formvollendet in die Handlung gewoben, nehmen dem Shoot-out während des Gefangenentransports aber die Dynamik." Und irgendwie ist ihm da doch "vielleicht zuviel Liebe für Batic und Leitmayr".