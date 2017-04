Souveräner Sieg gegen Qualifikantin Kontaveit

Stuttgart – Maria Scharapowa hat auch ihr drittes Match nach ihrer Dopingsperre gewonnen. Mit dem souveränen 6:3,6:4 gegen die Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland zog die 30-Jährige am Freitag in Stuttgart ins Halbfinale ein. Am Samstag trifft die fünffache Grand-Slam-Siegerin entweder auf Kerber-Bezwingerin Kristina Mladenovic (FRA) oder auf Carla Suarez Navarro (ESP). (APA, red, 28.4. 2017)