Salzburg verpflichtete Youth-League-Held Daka

Das 18-jährige Talent aus Sambia erhält einen Fünfjahresvertrag

Salzburg – Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat das 18-jährige Talent Patson Daka fix verpflichtet. Wie die Mozartstädter am Freitag bekannt haben, erhält der Stürmer aus Sambia einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag. Der bisher von Kafue Celtic ausgeliehene Daka kam beim FC Liefering bis dato auf fünf Einsätze (1 Tor). Auch im Nationalteam seiner Heimat lief er bereits elfmal ein.

Bekannt wurde Daka durch seine Treffer in Salzburgs Youth-League-Team. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona war der 1,85 m große Angreifer ebenso zur Stelle wie im gewonnenen Finale gegen Benfica Lissabon. In Salzburg wird er vorerst als Kooperationsspieler für den Erste-Liga-Club Liefering spielen und soll sich Schritt für Schritt an die Profis der "Roten Bullen" heranarbeiten. (APA, 28.4.2017)