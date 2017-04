Wie Google und Co mehr Steuern in Österreich zahlen sollen

Ebenfalls prüfen wollen die Roten, ob es nicht strengere Regeln für Steuerberater und Anwälte, die Konzerne beraten, brauche. Konkrete Vorschläge gibt es hier aber noch nicht. Die Verhandlungen in den kommenden Monaten dürften also alles andere als leicht werden. Geplant ist ein Ministerratsbeschluss im Juni und eine parlamentarische Behandlung im Herbst gemeinsam mit dem Budget 2018.

Wien – Mit dem Sager schaffte es Kanzler Christian Kern im vergangenen Herbst in die internationalen Medien: "Jedes Wiener Kaffeehaus, jeder Würstelstand zahlt in Österreich mehr Steuern als ein globaler Konzern. Das gilt für Starbucks, Amazon und andere Konzerne", deponierte er in einem STANDARD-Interview .

Wissen

Folgende Passage findet sich im neuen Regierungsprogramm zum Thema "Vermeidung von Gewinnverschiebungen":

"Ausländische Konzerne, insbesondere im Onlinebereich, die erfolgreich in Österreich tätig sind, aber aufgrund ihrer Struktur keine oder geringe Steuern in Österreich zahlen und Wertschöpfung aus Österreich abziehen, sollen in Zukunft effizienter besteuert werden. Ein Maßnahmenpaket umfasst zusätzlich zu jenen Maßnahmen, die bereits auf internationaler Ebene forciert und mitbeschlossen wurden (zum Beispiel BEPS-Regelungen zur Vermeidung von Gewinnverlagerungen) auch nationale Maßnahmen. So wird beispielsweise die Werbeabgabe – aufkommensneutral – auf den Onlinebereich ausgeweitet. Der Steuersatz wird bei gleichbleibendem Aufkommen dadurch reduziert. Der Finanzminister wird diesbezüglich bis Ende Juni ein Maßnahmenpaket vorlegen."

Mehr zum Thema

Wie Google steuerlich zum Würstelstand werden soll

Kern-Interview: "Will nicht auf einen Einzeiler reduziert werden"

Neues Regierungsprogramm: Von Arbeitsplatzbonus bis Verschleierungsverbot