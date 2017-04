Frau in Wien von Terrasse gestürzt: Lebensgefährte unter Mordverdacht

Tat bereits am 22. April – Obduktion ergab Fremdverschulden – 48-Jähriger in Einvernahme geständig

Wien – Ein 48 Jahre alter Mann hat gestanden, vergangene Woche seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin im Zuge eines Streits in Wien-Wieden von der Terrasse gestürzt und dadurch getötet zu haben. Die Tat hatte zuerst wie ein Unfall gewirkt, die Obduktion der Leiche ergab Fremdverschulden. In einer Einvernahme am Donnerstag war der Lebensgefährte schließlich geständig, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. (APA, 28.4.2017)