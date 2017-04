Diesjährige Grazer Linuxtage gestartet

Veranstaltung findet zum fünfzehnten Mal finden an der FH Joanneum statt

Zum fünfzehnten Mal finden an der FH Joanneum (28.–29. April 2017 ) die "Grazer Linuxtage" statt. Auf Besucher der Open-Source Veranstaltung warten dieses Jahr über 40 Vorträge, die den Themen Festplattenverschlüsselung, SSH, Raspberry Pi oder Smart Home widmen. Die Vorträge richten sich hauptsächlich an Sysadmins und fortgeschrittene User. Am Samstag spricht der bekannte Linux-Entwickler Lennart Poettering über Systemd, der Neuerfindung des init-Systems.

Infostände

An Infoständen werden Linux- und andere Open Source-Produkte angeboten. Hier kann man sich unter anderem über die Wlan-Community Funkfeuer informieren oder auch Auskünfte über das freie Kartenobjekt OpenStreetMap einholen. (red, 28.4. 2017)