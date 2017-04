Der Papst in der Höhle des Löwen

Mit seinem Besuch in Ägypten will Papst Franziskus die Christen unterstützen – aber er schadet ihnen auch

Der Besuch von Papst Franziskus in Ägypten, wo er an einer interreligiösen Konferenz teilnimmt, hat gleich mehrere Aspekte: Der erste ist, dass das römisch-katholische Oberhaupt nicht nur von Dialog redet und ihn delegiert, sondern selbst auch daran teilnimmt. Das Thema ist ihm so wichtig, dass er sogar die geschützte Atmosphäre des Vatikans verlässt und sich sozusagen in die Höhle des Löwen begibt. Auf religiöser Ebene verständigen sich die abrahamitischen Religionen im Allgemeinen ja ganz gut. Aber der Papst wird auf der sunnitischen hohen Schule Al-Azhar auch einiges über die christlich-westliche Hegemonie auf Kosten anderer Kulturen zu hören bekommen.

Auf politischer Ebene tut Franziskus mit diesem Besuch dem ägyptischen Präsidenten Abdulfattah al-Sisi, der drei Jahre nach seiner Wahl viel von seinem Glanz eingebüßt hat, einen großen Gefallen. Sisi legt viel Wert darauf – und ist dabei auch glaubwürdig –, dass die Christen als ein wertvoller und unangefochtener Teil der ägyptischen Gesellschaft betrachtet werden. Und die ganz große Mehrheit der Ägypter und Ägypterinnen sieht das genauso. Aber obwohl das Zusammenleben an vielen Orten gut funktioniert: An anderen scheitern Staat und Gesellschaft daran, den Christen den ausreichenden Schutz vor den extremistischen Elementen zu gewähren.

Koptisch-orthodox und koptisch-katholisch

Und das ist der Punkt des Papstbesuchs, der ein zwiespältiges Gefühl hinterlässt. Der ganz große Teil der koptischen Kirche Ägyptens, die koptisch-orthodoxe Kirche, ist nicht mit Rom uniert; im Gegenteil, die beiden Kirchen haben einige Probleme miteinander. Nur eine kleine Gruppe von Kopten, die Koptisch-Katholischen, sieht den Papst in Rom als ihr Oberhaupt an. Denen sei der Besuch von Franziskus herzlich gegönnt. Aber auch alle anderen Christen in Ägypten werden anlässlich seines Besuchs von vielen Unwissenden – und das sind ja die meisten – automatisch in den römischen Topf geworfen werden: als Ägypter und Ägypterinnen, die ihr religiöses Oberhaupt eben nicht in Ägypten, sondern im Westen sitzen haben. Die also irgendwie doch "fremd" sind – obwohl sie vor der Islamisierung da waren und den Namen des Landes sogar in dem Namen ihrer Religion tragen: Die Wörter Ägypten und Kopten – g/k-p-t – haben nachvollziehbar dieselbe Wurzel. Papst Franziskus liegt diese Absicht mit Sicherheit völlig fern: Aber sein Besuch kommt dem Narrativ der Extremisten entgegen, dass die Christen in islamisch geprägten Ländern die fünfte Kolonne einer ausländischen Macht sind. (Gudrun Harrer, 28.4.2017)