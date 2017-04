Räikkönen Schnellster beim Trainingsauftakt in Sotschi

Hamilton Dritter, WM-Leader Vettel Fünfter – Neue Turbolader in beiden Ferraris

Sotschi – Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen hat am Freitag in Sotschi im Auftakt-Training für den Formel-1-Grand-Prix von Russland mit 1:36,074 Minuten Bestzeit erzielt. Knapp dahinter folgte sein finnischer Landsmann Valtteri Bottas im Mercedes (+0,045 Sek.) auf Platz zwei. Der britische Vizeweltmeister Lewis Hamilton (0,607) hatte als Dritter im zweiten "Silberpfeil" bereits mehr als sechs Zehntel Rückstand.

Der deutsche WM-Spitzenreiter und Ferrari-Star Sebastian Vettel (1,156) kam unmittelbar hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen (1,100) nur auf Platz fünf. Allzu große Aussagekraft haben die Ergebnisse der ersten Session jedoch noch nicht. Das zweite 90-minütige Training folgte bereits am Nachmittag (ab 14.00 Uhr/live ORF eins).

Bereits vor der Auftaktsession hatte Ferrari in beiden Autos einen neuen Turbolader eingebaut. Folgen hat das zunächst nicht. Es ist die dritte Einheit, die zum Einsatz kommt, vier sind erlaubt. Erst wenn die fünfte eingebaut werden muss, kommt es zu Strafversetzungen in der Startaufstellung. In der WM führt Vettel vor dem vierten Saisonlauf in Sotschi mit sieben Punkten Vorsprung auf Hamilton. (APA, 28.4.2017)