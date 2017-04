Mitterlehner: Neuwahl bei ÖVP-Vorstand "informell" Thema

Der ÖVP-Chef betont aber, dass keine Beschlüsse gefasst wurden

Wien – ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat am Freitag betont, dass sich die Parteigremien entgegen Medienberichten nicht auf vorgezogene Neuwahlen festgelegt haben – entsprechende Meldungen seien "unrichtig", sagte der Vizekanzler am Rande einer Parteiveranstaltung in Wien. So etwas sei weder auf der Tagesordnung gestanden noch beschlossen worden, das Thema sei aber "informell" besprochen worden.

Der reguläre Wahltermin sei Herbst 2018, betonte Mitterlehner auf die Frage, wann er wählen wolle. "Andere" und Zeitungen würden "alles Mögliche diskutieren", aber bis jetzt gebe es keine andere Festlegung. (APA, 28.4.2017)