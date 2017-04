Samsung bringt Smartphone Galaxy S8 in den Handel

Der Anteil an Vorbestellungen liegt im Vergleich zum Vorgänger um 27 Prozent höher

Samsung brachte sein neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 am Freitag auch in Österreich und Deutschland in den Handel und geht damit fast acht Monate nach dem Debakel um Akku-Brände im Galaxy Note 7 wieder in die Offensive.

Mehr Vorbestellungen

Der Anteil an Vorbestellungen bis zum 25. April liege im Vergleich zum Vorgänger um 27 Prozent höher, teilte das Unternehmen mit. Eins der großen Neuheiten ist der digitale Assistent Bixby, mit dem Samsung etwa gegen Apples Siri punkten will. Das sichtbarste Zeichen des neuen High-end-Geräts ist jedoch der deutlich größere Bildschirm, der die gesamte Oberfläche des Geräts einnimmt. Obwohl das Gerät kleiner als sein Vorgänger ist, hat es eine deutlich größere Bildschirmdiagonale.

"Sie werden den Umgang mit digitalen Geräten über die nächsten Jahrzehnte prägen."

Digitale Assistenten wie Bixby seien eine Art von Kulturrevolution, sagte Martin Börner, Geschäftsführer von Samsung Deutschland. "Sie werden den Umgang mit digitalen Geräten über die nächsten Jahrzehnte prägen." Bixby gibt es mit vollständigem Sprach- und Funktionsumfang zunächst in Nordamerika und in Südkorea. In deutscher Sprache sind erst nur einzelne Funktionen nutzbar, so kann er etwa aktuelle Nachrichten oder Kalendereinträge anzeigen oder per Aufnahe mit der Kamera etwa nach Shopping-Produkten im Netz suchen. Vollständig soll Bixby aber noch in diesem Jahr per Software-Update zur Verfügung stehen. Der Assistenzdienst lässt sich über eine spezielle Taste seitlich am Gerät aktivieren.

Das S8, das auch in einer größeren Plus-Variante auf den Markt kommt, steht wie bereits sein Vorgängermodell für Samsung im Mittelpunkt eines ganzen Ökosystems. Ebenfalls am Freitag bringt das Unternehmen auch seine neue Samsung Gear 360 in den Handel. Die 360-Grad-Kamera unterstützt Videoaufnahmen in hoher Auflösung (4k), die in Echtzeit etwa auf Facebook oder YouTube hochgeladen werden können. (APA, 28.4. 2017)