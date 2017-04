Veränderliche Briefmarke zur Sonnenfinsternis produziert

Berührt man die "Total Solar Eclipse Forever", verändert sich das Motiv

foto: ap/u.s. postal service

Washington – Am 21. August werden Millionen Menschen in den USA eine totale Sonnenfinsternis beobachten können. Dieses seltene Naturschauspiel feiert die US-Post mit einer ganz speziellen Briefmarke: Die sogenannte "Total Solar Eclipse Forever" ändert ihr Aussehen. Berührt man die auf der Marke abgebildete verdunkelte Sonne, erscheint stattdessen ein Bild des Mondes, gab der US Postal Service bekannt.

Möglich macht dies die durch den Finger abgegebene Körperwärme. Die US-Post verwendet bei dieser Briefmarke somit erstmals thermochrome Tinte, die auf die Wärme reagiert. Diese Tinten sind UV-empfindlich, daher rät der Postal Service, die Marke so wenig direktem Sonnenlicht wie möglich auszusetzen, um den Effekt zu erhalten.

Sammler aufgepasst

Erhältlich ist die Marke ab 20. Juni. An diesem Tag wird sie mit Ersttagsstempel in der Universität Wyoming bei einer Feier zur Sommersonnenwende präsentiert. Auf ihrer Rückseite zeigt die Marke eine Karte mit dem Verlauf der Sonnenfinsternis.

nasa.gov video So verläuft der Pfad des Schattens.

Es wird dies die erste Sonnenfinsternis seit 1979, die auf dem US-Festland zu sehen sein wird. Der schmale Pfad des Kernschattens des Mondes führt über 14 Bundesstaaten von Oregon im Nordwesten nach South Carolina im Südosten. Das Foto auf der Briefmarke zeigt allerdings die Sonnenfinsternis vom 29. März 2006, aufgenommen in Libyen. (APA, red, 28. 4. 2017)