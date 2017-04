Wie viel Laufen das Leben verlängern soll

Eine US-Studie über den lebensverlängernden Effekt des Laufens hat im April für medialen Wirbel gesorgt – und zur Unstatistik des Monats April geführt

Eine US-amerikanische Studie über Jogging hat im April die Medien bewegt – und zur Unstatistik des Monats April geführt. Etwa 55.000 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 100 Jahren wurden untersucht, um herauszufinden, ob Laufen das Leben verlängert. Die Studie berichtet, dass Laufen mit einer Verringerung von Herzkrankheiten, Krebs und anderen Krankheiten einhergeht und diese Wirkung größer sei, als wenn man die gleiche Zeit mit Radfahren, Schwimmen, Gehen oder einem anderem Sport verbringt. Im Internet wurden die Ergebnisse mit Schlagzeilen wie "Eine Stunde Jogging verlängert Leben um sieben Stunden" oder "Jede Stunde Laufen schenkt dir sieben Stunden Lebenszeit!" verbreitet.

Absurde Prognose

Würde man also täglich eine Stunde laufen, dann wären das in 50 Lebensjahren von 20 bis 70 Jahren insgesamt 365 mal 50 Stunden, also etwas über 2 Jahre, die man mit Laufen verbringen würde. Nach dieser Rechnung würde sich die Lebenserwartung um 14 Jahre verlängern. Klingt absurd? Ist es auch.

Doch die Schlagzeilen führen in die Irre, da sich die Zahl "eine Stunde Joggen, um sieben Stunden länger zu leben" nur auf die Situation von zwei Stunden Jogging pro Woche bezieht. Das ist die durchschnittliche Zeit, welche die untersuchten Läufer und Läuferinnen unterwegs waren. Zudem wurden diese zwei Stunden nicht gemessen, sondern waren eine Selbsteinschätzung im Fragebogen.

Exzessives Joggen ist gefährlich

In der Originalstudie heißt es auch klar, dass der Nutzen des Laufens abnimmt, je länger man pro Tag läuft. Insgesamt wird über einen maximalen Gewinn von etwa drei Jahren Lebenserwartung berichtet – was die meisten Berichte im Internet am Ende auch erwähnen. Die Zahl "eine Stunde Joggen und sieben Stunden länger leben" wurde so geschätzt: Eine Gruppe von Joggern im Alter von 44 Jahren, die 2 Stunden pro Woche läuft, verbringt bis zum Alter von 80 Jahren insgesamt 0,43 Jahre mit Laufen und gewinnt dabei 2,8 Jahre zusätzliche Zeit – das entspricht rund eine Stunde Laufen pro sieben Stunden länger leben.

Dass jede zusätzliche Stunde Laufen sieben Stunden Lebenszeit schenkt und damit das Leben immer länger wird, wenn man mehr läuft, davon war nicht die Rede. Im Gegenteil, exzessives Laufen kann das Risiko erhöhen, an Herzkrankheiten zu sterben, wie die Studie auch berichtet. (red, idw, 28.4.2017)