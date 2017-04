Hochwasser und Lawinengefahr als Folgen des Tiefs Reiner

Minusgrade in der Nacht auf Samstag, dann Erwärmung zu erwarten

Wien – Nach einem kurzen Lichtblick in der ersten Wochenhälfte hat das Tief Reiner Niederschläge und einen deutlichen Temperaturrückgang gebracht. Das Wetter war am Donnerstag und Freitag wieder kälter und nasser als in dieser Jahreszeit üblich, schon am Wochenende soll es aber Besserung geben.

In Kärnten sorgten die starken Regenfälle für Hochwasser, kleinere Überschwemmungen und Murenabgänge. In den Karnischen Alpen und den Karawanken fielen in den vergangenen Tagen teilweise mehr als 200 Millimeter Regen. An Messstationen entlang der Gail und der Unteren Drau wurde Hochwasser gemeldet. Die Gefahr für Siedlungsgebiete war laut dem Hydrografischem Dienst des Landes aber gering.

Kurz nach drei Uhr verlegten in der Nacht auf Freitag zwei Muren die Loiblpass-Bundesstraße (B91) etwa einen Kilometer vor dem Grenzübergang zu Slowenien. Die Straße war zunächst für den gesamten Verkehr gesperrt.

Lawinenwarnung in Tirol

In Tirol stufte der Lawinenwarndienst nach neuerlichen Schneefällen bis in die Täler in der Nacht auf Freitag die Lawinengefahr oberhalb von 2.400 Metern als erheblich ein (Stufe 3). Die Experten rieten zu besonderer Vorsicht im sehr steilen Gelände.

In der Nacht auf Samstag werden die Temperaturen stellenweise unter den Gefrierpunkt fallen, deshalb warnt die Asfinag vor Verkehrsbehinderungen bei Neuschnee. Betroffen ist vor allem der höchste Abschnitt der Salzburger Tauernautobahn (A10) im Bereich Flachau und St. Michael. Hier sind bis Freitagvormittag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Tagsüber soll es am Samstag aber wieder in ganz Österreich deutlich sonniger und wärmer werden. Die Schneefallgrenze steigt, am Sonntag ist es teils wolkenlos. Erst am Montag ist wieder etwas Regen zu erwarten. (APA, red, 28.4.2017)