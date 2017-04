Demonstranten stürmen mazedonisches Parlament

Protest gegen Wahl eines neuen Präsidenten der Volksvertretung

Skopje – Aufgebrachte Anhänger des langjährigen Regierungschefs Nikola Gruevski sind am Donnerstag in der mazedonischen Hauptstadt Skopje in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Sie reagierten damit auf die Wahl eines neuen Präsidenten der Volksvertretung durch die neue Regierungsmehrheit.

Die bisher oppositionellen Sozialdemokraten (SDSM) und Abgeordnete der albanischen Minderheit hatten den Albaner Talat Xhaferi zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Die langjährige Regierungspartei Gruevskis sprach von einem "Putsch".

Das Gruevski-Lager hatte seit der letzten Wahl am 11. Dezember die Regierungsbildung durch die neue Mehrheit verhindert. In den vergangenen vier Wochen hatten ihre Abgeordneten durch Dauerreden und Verfahrenstricks das Parlament lahmgelegt. Dadurch konnte weder ein Parlamentspräsident noch die neue Regierung gewählt werden. Der Staatspräsident wie auch der Parlamentspräsident hatten als enge Gefolgsleute Gruevskis jede Wahl verhindert. (APA, dpa, 27.4.2017)