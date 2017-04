TV- und Radiotipps für Freitag, 28. April

Probleme mit Drohnen, Zigaretten und Wölfen

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Drohnen im Anflug – Hohe Strafen drohen Ob als Freizeitspaß oder als Paketzusteller, Schätzungen zufolge gibt es bereits um die 80.000 Drohnen in Österreich – Tendenz steigend. Allerdings sind viele Drohnen bei der Austro Control genehmigungspflichtig. Wer das ignoriert, riskiert hohe Strafen.

Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Der Wolf – Jäger oder Gejagter? Die Wölfe kehren nach Mitteleuropa zurück. Die einen freuen sich, dass das Tier nicht ausgerottet und per EU-Recht unter Schutz gestellt wurde. Auf der anderen Seite stehen Landwirte und Schäfer, vor allem in Brandenburg – sie legen sich auf die Lauer und gehen auf die Pirsch.

Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Im Nirgendwo (CH 2016, Katalin Gödrös) Der Film basiert auf einem wahren Todesfall, der sich 2009 im Berner Oberland ereignete. Ein erfrorener afrikanischer Einwanderer wurde trotz Widerständen aus der Bevölkerung in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Drehbuchautorin Simone Schmid hat als Journalistin den Fall recherchiert. Mit Ursina Lardi, Marcus Signer und Eugene Boateng.

Bis 21.45, Arte

zurich film festival

21.15 KLASSISCHE MUSIK

Die Wiener Philharmoniker – Mehr als Musik! Der Dokumentarfilm von Co Merz zeigt das Innenleben des Orchesters. Im Fokus steht der Arbeitsalltag in Wien, bei dem die Musiker im Musikverein, in der Staatsoper, beim weltberühmten Neujahrskonzert sowie im privaten Umfeld zu erleben sind.

Bis 22.30, Servus TV

21.45 SUPERHELD

Tarzan – Dem Affenmenschen auf der Spur! Die Dokumentation erforscht den Ursprung des Phänomens Tarzan und die Wandlungen, die er von 1912 bis heute durchmachte. Denn Tarzan wurde rund zwölfmal neu erfunden und dabei stets an die Sorgen und Sitten der jeweiligen Zeiten angepasst. Als Symbol steht er für Freiheit und Natürlichkeit.

Bis 22.35, Arte

22.30 PARTYLÖWIN

Der letzte Salon: Sissy Strauss in New York und Wien Seit den 1960er-Jahren arbeitete Sissy Strauss als Künstlerbetreuerin an der Metropolitan Opera in New York. Ihr "Salon" war legendär und bot vielen Künstlern ein zweites Zuhause. Nach ihrem Umzug in die alte Heimat lässt Sissy Strauss die Salontradition auch in Wien wieder auferstehen.

Bis 23.35, Servus TV

21.00 MAGAZIN

Makro: Die letzte Zigarette? Die klassische Zigarette verliert an Boden: Immer weniger Menschen in Europa rauchen. Stattdessen greifen viele zu E-Zigaretten, die sich vom Nischenprodukt zum Trendutensil entwickelt haben. Ob sie tatsächlich weniger gesundheitsschädlich sind, ist umstritten; doch Tabakkonzerne stellt die abnehmende Zahl der Suchtkranken vor wirtschaftliche Probleme – auch die Staaten verlieren Steuereinnahmen.

Bis 21.30, 3sat

22.35 MAGAZIN

Tracks Themen des Popmagazins: 1) Tattoo 3D: Tätowieren uns bald Automaten? 2) Doku-Regisseur Frederick Wiseman. 3) Messthetic Music: Schönheit aus Chaos. 4) Kakushin Nishihara und die jahrtausendealte Gitarre. 5) Carpinteros, erster dominikanischer Film beim Sundance Film Festival.

Bis 23.20, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Napoleon in Ägypten (2/2) Am 19. Mai 1798 brach Napoleon zu einer Reise ins Ungewisse auf. Tausende Soldaten, Matrosen und Wissenschafter gingen an Bord mehrerer Hundert Schiffe. Das Ziel: Ägypten. Doch der Eroberungsfeldzug sollte ein Desaster für den französischen Feld-herrn werden. Die Niederlage brachte allerdings bahnbrechende Forschungsergebnisse und legte den Grundstein für eine neue Wissenschaftsdisziplin: die Ägyptologie.

Bis 23.35, ORF 2