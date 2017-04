Thiem im Viertelfinale von Barcelona

Dominanter Zwei-Satz-Sieg über Briten Daniel Evans – Nun gegen den japanischen Lucky Loser Sugita

Barcelona – Dominic Thiem hat sich im dritten Anlauf erstmals für das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona qualifiziert. Der 23-jährige Tennis-Weltranglisten-Neunte rang am Donnerstag den Briten Daniel Evans nach 82 Minuten mit 7:6(5),6:2 nieder. Thiem trifft am Freitag auf den Japaner Yuichi Sugita (ATP-Nr. 91).

Der als Nummer vier gesetzte Thiem hat damit 90 ATP-Punkte bzw. ein Preisgeld von brutto 58.245 Dollar (53.470 Euro) sicher. Gegen Sugita hat Thiem bisher noch nie gespielt. Sollte sich Thiem durchsetzen, winkt ihm ein mögliches Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Andy Murray. (APA; 27.4.2017)