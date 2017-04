Wales-Teamspieler Taylor fehlt gegen Österreich

Verteidiger erhielt Sperre von zwei Länderspielen

Cardiff – Der walisische Fußball-Teamspieler Neil Taylor ist am Mittwoch von der FIFA für zwei WM-Qualifikationspartien gesperrt worden. Der Verteidiger war im vergangenen März beim 0:0 gegen Irland für ein brutales Foul an Seamus Coleman ausgeschlossen worden. Coleman erlitt dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch und fällt bis zu einem Jahr aus.

Taylor (bei Aston Villa engagiert) versäumt damit die Quali-Matches von Wales am 11. Juni in Serbien und am 2. September daheim gegen Österreich. (APA; 27.4.2017)