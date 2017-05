User-Reiseführer: Wohin im Salzkammergut?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Das Salzkammergut ist ein Sehnsuchtsort. Friedrich Torberg schrieb im amerikanischen Exil über seinen Ort vergangener Sommerfrischen:

Gelten noch die alten Strecken?

Streben Gipfel noch zur Höh‘?

Liegt im bergumhegten Becken

noch der Altausseer See?

Und man versteht ihn. Das Salzkammergut ist eine der malerischsten Regionen Österreichs. Es liegt in drei Bundesländern – Oberösterreich, Steiermark und Salzburg –, umfasst 76 größere und kleinere Seen, hohe Berge und geschichtsträchtige, pittoreske Ortschaften. Schon der Ausblick von der Terrasse der Autobahnraststätte auf den glitzernden Mondsee lässt Vorfreude aufkommen. Außer natürlich, es herrscht der klassische Schnürlregen.

Im Salzkammergut, da kamma gut ...

Steht eine Reise ins Salzkammergut an, hat man also die Qual der Wahl. Möchte man auf Spuren des Kaisers auf der Bad Ischler Esplanade schlendern und ein Stück Zaunerstollen jausnen? Oder lieber im dunkelgrünen, kalten Wasser des Hallstätter Sees schwimmen? Eine Wanderung im Dachsteingebiet machen und die Schönheit der Landschaft von oben bewundern? Mit dem Schiff über den türkisblauen Attersee schippern? In Altaussee auf Sommerfrische gehen, wie zahlreiche österreichische Schriftsteller zuvor? In Gmunden bei einer Melange auf der Terrasse des Schlosscafés auf den Traunsee blicken?

Was mögen Sie am Salzkammergut?

Was sind Ihre Geheimtipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler muss man besucht haben?

Wo kann man besonders gut einkehren?

Welche lokalen Spezialitäten muss man probiert haben?

Welche Ausflüge und Wanderungen bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie im Salzkammergut erlebt?

(aan, 16.5.2017)