Im Weißen Haus reagiert das Chaos, während Trump zufrieden Zwischenbilanz zieht

Trumps Pressesprecher baumelt am Strick, die Topberater gehen sich an die Gurgel, und der US-Präsident zieht zufrieden Bilanz, weil er sein Golfhandicap verbessert und auf Twitter an Followern zugelegt hat: Böse fällt das Resümee der US-Serie "Simpsons" zu den ersten 100 Tagen Regentschaft Donald Trumps aus. Der "Simpsons"-Sender Fox veröffentlichte am Mittwoch einen ersten Clip dazu. (red, 27.4.2017)