Regisseurin Maren Ade fordert Frauenquote beim Film

Und auch in anderen Bereichen: "50 Prozent muss das Ziel sein"

Berlin – Die preisgekrönte Regisseurin Maren Ade (40, "Toni Erdmann") macht sich für eine Frauenquote in der Filmbranche stark. "Es werden einfach viel zu wenig Filme von Frauen gemacht", sagte Ade in einem Interview des "Tagesspiegels". "Frauen müssen einfach mehr drehen können, allen Familiengründungen zum Trotz."

Sie halte die Quote aber auch in anderen Arbeitsbereichen, die öffentlich gefördert werden, für sinnvoll: "50 Prozent muss das Ziel sein, auch wenn es nicht sofort umsetzbar ist." Ade hatte mit "Toni Erdmann" im vergangenen Jahr international große Erfolge gefeiert. Die Tragikomödie mit Peter Simonischek in der Titelrolle wurde unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet und war bei Oscar- und Golden-Globe-Verleihung als bester fremdsprachiger Film nominiert. (APA, 27.4.2017)