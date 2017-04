Syrien wirft Frankreich "Lügenkampagne" vor

Außenministerium: Vorwürfe zeigten, dass Frankreich in das "Verbrechen" verstrickt sei

Damaskus – Syriens Regierung hat mit scharfen Worten den Vorwurf Frankreichs zurückgewiesen, sie sei für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Khan Sheikhoun (Chan Scheichun) verantwortlich. Syrien verurteile die "Täuschungs- und Lügenkampagne" und die "konstruierten Beschuldigungen", erklärte das Außenministerium in Damaskus am Donnerstag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete.

Die Vorwürfe zeigten, dass Frankreich in das "Verbrechen" verstrickt sei. Frankreich hatte Syrien am Mittwoch in einem Geheimdienstbericht für den mutmaßlichen Giftgasangriff am 4. April mit mehr als 80 Toten verantwortlich gemacht. Französische Experten hätten in Proben vom Angriffsort das Nervengas Sarin nachgewiesen, das "die Signatur des Regimes" trage, erklärte Außenminister Jean-Marc Ayrault.

Syrien und sein Partner Russland hatten bereits zuvor jede Schuld der Regierung in Damaskus für die Giftgastoten zurückgewiesen. Allerdings gibt es in den Stellungnahmen Widersprüche zu anderen Informationen. Am 4. April kursierten bereits am Morgen zahlreiche Bilder von Giftgasopfern. Syriens Regierung erklärte hingegen, ein Luftangriff am späten Vormittag habe ein Giftgaslager der Rebellen getroffen. (APA, 27.4.2017)