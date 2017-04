Explosion im südsteirischen Gamlitz: Mehrere Verletzte

Vermutlich im Zusammenhang mit Gas während Renovierungsarbeiten in Gasthaus

Gamlitz – Bei einer Explosion, laut ersten Angaben der Polizei vermutlich im Zusammenhang mit Gas, sind am Donnerstag im Ortszentrum von Gamlitz in der Südsteiermark zumindest drei Personen verletzt worden. Sprecher Fritz Grundnig bestätigte entsprechende Medienberichte, kannte jedoch noch keine Details.

Laut Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung" soll sich die Explosion im Zuge von Renovierungsarbeiten in einem Gasthaus ereignet haben. Das ORF Radio Steiermark berichtete ebenfalls von Renovierungen, nämlich an einem Mehrparteienhaus. Die Patienten wurden in das LKH Wagna gebracht. Die Rettung sprach von Verletzungen an Armen und Beinen. (APA, 27.4.2017)