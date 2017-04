Alitalia: Lufthansa und Norwegian Air winken als Käufer ab

Alitalia droht das Aus, nachdem sich die Mitarbeiter Anfang der Woche in einer Abstimmung gegen einen Rettungsplan ausgesprochen hatten

Frankfurt/Rom – Die AUA-Konzernmutter Lufthansa will die schwer angeschlagene Alitalia nicht übernehmen. Man sei an einem Kauf des italienischen Rivalen nicht interessiert, sagte Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag. Alitalia droht das Aus, nachdem sich die Mitarbeiter Anfang der Woche in einer Abstimmung gegen einen Rettungsplan ausgesprochen hatten. (APA, Reuters, 27.4.2017)