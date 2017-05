Die Filmstarts der Woche

foto: upi

Get Out (USA 2017, 104 min)

Regie: Jordan Peele

Mit: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones

Mit Rassismus setzt sich der Comedian Jordan Peele in seiner Horror-Satire "Get Out" auseinander. Erzählt wird die Geschichte von Chris (Daniel Kaluuya), der gemeinsam mit seiner Freundin Rose (Allison Williams) deren Eltern besucht. Er ist nervös, weil die noch nicht wissen, dass ihre Tochter erstmals einen schwarzen Freund mit nach Hause bringt, und fürchtet die Vorurteile der weißen Vorstadt-Oberschicht. Der Empfang fällt zwar herzlich aus – doch eine Fülle an bizarren Vorfällen lassen Chris paranoid werden.