Barcelona legt mit 7:1 gegen Osasuna vor

Gala der Katalanen am Mittwochabend, Messi mit Doppelpack

Barcelona – Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft in Torlaune gezeigt. Gegen Schlusslicht Osasuna siegten die Katalanen am Mittwochabend mit 7:1. Lionel Messi schoss zwei Tore für die Hausherren, nach etwas mehr als einer Stunde tauschte Trainer Luis Enrique seinen Superstar aus. Luis Suarez saß drei Tage nach dem Sieg im Clasico nur auf der Bank, Neymar noch eine Sperre ab.

Barcelona baute seine Tabellenführung in der Primera Division vorerst auf drei Punkte aus. Real Madrid war noch am späteren Abend bei La Coruna im Einsatz. Die Madrilenen haben auch noch eine Nachtragspartie in der Hinterhand.

Messi erzielte im Camp Nou die Tore zum 1:0 (12.) und 4:1 (61.). Außer dem Argentinier trafen auch Andre Gomes (30., 58.) und Paco Alcacer (64., 86.) im Doppelpack. Den siebenten Barca-Treffer markierte Javier Mascherano per Elfmeter (68.). Für den seit 2010 für die Katalanen spielenden Defensivspieler war es sein erstes Tor für den Club überhaupt. (APA; 26.4.2017)