Medizinisches Marihuana steigert Missbrauch

New York – Die offizielle Haltung gegenüber Marihuana hat in den USA seit den 1990er-Jahren einen Wandel erfahren. In zahlreichen Bundesstaaten wurde der medizinische Einsatz der Droge seither gesetzlich erlaubt. Nun zeigt sich, dass das nicht nur positive Folgen haben dürfte: Wie Deborah Hasin von der Columbia University (New York) und ihre Kollegen im Fachjournal "JAMA Psychiatry" berichten, hat der Cannabis-Missbrauch in den vergangenen 20 Jahren in Staaten, in denen medizinisches Marihuana ausgegeben wird, um 1,4 Prozent zugenommen. In Staaten mit restriktiveren Gesetzen waren es nur 0,7 Prozent.

(tberg, 27.4.2017)