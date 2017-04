Rom organisiert ein Staatsbegräbnis für Alitalia

Eine Verstaatlichung kommt für die Regierung nicht infrage. Einen Hilfskredit zur Lebensverlängerung will man Alitalia aber gewähren

Eine Verstaatlichung schloss die Regierung in Rom am Mittwoch erneut aus. Am Leben halten will man das Nationalsymbol trotzdem. "Um den Betrieb von Alitalia für maximal sechs Monate zu garantieren, erwägt der Staat einen Überbrückungskredit von 300 bis 400 Millionen Euro zu gewähren", erklärte Industrieminister Carlo Calenda. "Alitalia hat den Steuerzahlern bislang bereits mehrere Milliarden Euro gekostet, wir können ihnen keine weitere Last mehr aufbürden."

Auch Ministerpräsident Paolo Gentiloni schloss eine Verstaatlichung aus. Aus Brüssel wurde verlautet, dass von Rom hinsichtlich Hilfskredit noch keine Anfrage gestellt wurde. Die Kommission sei jedoch zu Gesprächen bereit.

Alitalia wird nun unter Zwangsverwaltung gestellt. Die Kommissare, die vorübergehend ins Cockpit steigen, sollen in den nächsten Tagen ernannt werden. Sie suchen einen Käufer für die Airline, leiten die Zerschlagung oder den Abverkauf einzelner Teile ein, ehe der Konkursantrag gestellt wird.

Gewand wird verteilt

Zwei Tage nach der Ablehnung des von Alitalia-Management und Gewerkschaften ausgearbeiteten Sanierungsplans durch die Belegschaft ist das G'riss um die Slots, also die Flugrechte der Alitalia, voll im Gang. Im Visier stehen vor allem Start- und Landerechte in Linate, dem City-Flughafen von Mailand, und in Rom-Fiumicino.

Um die Slots in Fiumicino und Linate matchen sich bereits Ryan Air, Easyjet und der spanische Billig-Carrier Vueling. In Linate selbst stehen die Bewerber um Start- und Landegenehmigungen Schlange. Laut der Kontrollbehörde Assoclearance gibt es knapp 1000 Anfragen, um am alten Mailänder Flughafen starten und landen zu dürfen.

Die arabische Etihad, Großaktionär von Alitalia (und von Air Berlin), hat erst kürzlich 60 Alitalia-Slots am Londoner Airport Heathrow zum Preis von kolportierten 60 Millionen Euro übernommen.

Am Hauptstadtflughafen Fiumicino kontrolliert Alitalia rund 38, in Linate 55 Prozent des Flugverkehrs. Ryan Air avancierte in den vergangenen Jahren mit 32,9 Millionen Passagieren zur Numero Uno im italienischen Luftverkehr. Angeblich sind die Iren auch an den interkontinentalen Alitalia-Flügen interessiert.

Flugzeuge abzugeben

Zum Verkauf sollen laut Branchengerüchten auch 38 der insgesamt 121 Flugzeuge, die restlichen 83 Maschinen hat Alitalia geleast. Sollte die Airline zerschlagen werden, stehen auch Motoren und Ersatzteile zum Verkauf.

Auf Arbeitssuche befinden sich unter anderem 1500 Alitalia-Piloten. 350 von ihnen haben ihre Lebensläufe bereits anderen Airlines zukommen lassen. Norwegian Airlines und Ryan Air sind nach eigenen Angaben an zusätzlichen Piloten interessiert.

Die Hoffnung italienischer Medien, unter staatlicher Zwangsverwaltung könnte ein Retter in Gestalt der Deutschen Lufthansa gefunden werden, dürfte sich wohl eher nicht erfüllen. Ein Lufthansa Sprecher meinte dazu: "Es handelt sich um reine Spekulationen. Wir nehmen dazu nicht Stellung." Zwar hat Europas größte Fluggesellschaft den im europäischen Beteiligungsgeschäft glücklosen Arabern Teile von Air Berlin abgenommen. Dies werde aber kaum Anlass sein, weitere Scherben von Etihad aufzuheben, meinen Experten. Die Voraussetzungen für einen Neustart mit einer – wenn auch abgespeckten – Alitalia seien schlecht. Denn die Low-Cost-Airlines auf Italiens Markt haben sich längst bestens etabliert. (Thesy Kness-Bastaroli aus Mailand, 26.4.2017)