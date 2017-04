"Bitte, bitte eine kleine Spende": Musikvideo-Kritik an Inseraten in "Krone", "Österreich" und "Heute"

Wien – "Bettelmafia" nennt das Duo Christoph & Lollo ihren Kommentar zu Inseraten öffentlicher Stellen in den drei großen österreichischen Boulevardzeitungen – in Gestalt eines sechsminütigen Musikvideos. So haben bisher weder Analysen zur Regierungswerbung noch Gastkommentare auf derStandard.at geklungen – deshalb hier das Stück:

christoph & lollo

(red, 26.4.2017)