1.260 Fußball-Wetten: Bad Boy Barton 18 Monate gesperrt

Profi des englischen Premier-League-Klubs Burnley gibt Verfehlungen zu, will aber trotzdem berufen

London – Joey Barton ist am Mittwoch vom englischen Verband (FA) mit sofortiger Wirkung für 18 Monate für alle Aktivitäten im Fußball-Bereich gesperrt worden. Der 34-jährige Mittelfeldspieler des Premier-League-Klubs Burnley hatte zwischen 26. März 2006 und 13. Mai 2016 insgesamt 1.260 Wetten auf Fußballspiele platziert, was den Profis jedoch untersagt ist.

Über Barton, gemeinhin als böser Bube des britischen Kicks kein Unbekannter, wurde zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 30.000 Pfund (35.324 Euro) verhängt. Eine kurze Chronologie der Auffälligkeiten des Mannes, der in unschöner Regelmäßigkeit Probleme damit bekundete, seine Nerven im Zaum zu halten: 2008 saß er wegen Körperverletzung eines Passanten in Liverpool für rund zwei Monate im Gefängnis. Zuvor hatte er im Jahr 2007 bei Manchester City im Training seinen Mitspieler Ousmane Dabo krankenhausreif geprügelt. Im selben Jahr absolvierte er seinen einzigen Einsatz für Englands Nationalteam.

Einspruch

Die Sanktion will Barton nicht so einfach hinnehmen und stattdessen Berufung gegen das Urteil einlegen: "Ich bin sehr enttäuscht über die Härte der Strafe. Ich akzeptiere, dass ich die Regeln für Profi-Fußballer gebrochen habe, bin aber der Meinung, dass die Strafe härter ist, als sie es bei anderen weniger kontroversiellen Spielern gewesen wäre."

Zudem führte Barton ins Treffen, dass seine gegenüber der FA auch mittels Gutachten eingestandene Spielsucht bei der Urteilsfindung nicht berücksichtigt wurde. "Ich bin nicht der einzige im Fußball, der ein Problem mit Glücksspielen hat."

Wetten gegen eigenes Team aus Verärgerung

Er räumte ein, zwischen 2004 und 2011 eine "Handvoll" Wetten auch auf Niederlagen seines eigenes Team platziert zu haben. "In diesen Fällen war ich aber nie im Matchkader, hatte also keinen Einfluss auf die Partien. Manchmal war es nur aus Ärger, dass ich nicht dabei war", so Barton. Spielmanipulation sei also niemals Thema gewesen. "Meine Integrität ist nie zur Diskussion gestanden."

Seine Spielsucht war übrigens nicht auf Fußball beschränkt. Laut eigenen Angaben hat Barton seit 2004 mehr als 15.000 Wetten abgegeben, nur einen kleinen Teil davon im Fußball-Bereich. Sein durchschnittlicher Einsatz: 150 Pfund. (APA, red, 26.4. 2017)