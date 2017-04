Fotograf Gerhard Heller starb in Wien

Kultfotograf der 1980er-Jahre für "Bunte" und später "Wiener"

Wien – Er war der Kultfotograf der 1980er-Jahren in Wien, brachte die Größen der Zeit aus Kunst, Politik, Wirtschaft, Mode und Lifestyle von Falco, Curd Jürgens bis Bruno Kreisky, Niki Lauda sowie Leonid Breschnew und Peter Sellers vor die Linse, meist in Schwarz-Weiß und in kantiger Schärfe. Heller begann als Autodidakt und fotografierte später für die Bunte, ab 1980 für den Wiener: Der Fotograf Gerhard Heller, geboren 1947, starb am Dienstag in Wien. (red, 26.4.2017)